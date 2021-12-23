23.12.2021 (14:15)

В российских танках расширили возможности командиров по управлению стрельбой

В Оренбургской области прошло учение Центрального военного округа, где командиры танков Т-72Б3 осваивали навыки наводчика. Это стало возможным благодаря появлению в модернизированном танке системы «Дубль», которая позволяет переключать систему наведения и стрельбы с наводчика на командира.

- Наш батальон недавно перевооружили на эти танки. Т-72Б3 оснащены не только новыми системами прицеливания, но и системой «Дубль». Она позволяет переключать всю систему прицеливания с наводчика на командира. Раньше такой функции не было. Целился и стрелял только «наводчик», —сказал командир танкового батальона подполковник Игорь Иванов.

Практические действия проходили на Тоцком полигоне. По замыслу учения наводчики не смогли выполнять свой функционал, в том числе и по техническим причинам. Командирам танков ставилась задача переключить на себя систему прицеливания и стрельбы, и самим вести огонь из 125-миллиметровой пушек, пулеметов НСВТ и ПКТ.

Командиры танков получили практический опыт самостоятельного ведения стрельбы на случай, если в бою возникнет такая необходимость.

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