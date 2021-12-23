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23.12.2021 (14:00)

В Центральном военном округе приняты дополнительные меры безопасности в связи с сильными морозами

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На полигонах Центрального военного округа развернуты дополнительные пункты обогрева из-за сильных морозов в ряде регионов России.

Дополнительные меры безопасности приняты для недопущения переохлаждения и заболевания военнослужащих, которые занимаются на полигонах тактической, огневой и другими видами подготовки.

Пункты обогрева обеспечены запасом дров. В них выдают горячий чай и хлеб с салом.

По прогнозам метеорологов 23 и 24 декабря в ряде регионов России ожидается аномальные морозы. Температура воздуха в Самарской области опустится до -28 градусов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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