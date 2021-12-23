23.12.2021 (13:45)

Спецназ ЦВО поздравил со 100-летием фронтовика под Самарой



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Спецназ ЦВО поздравил со 100-летием фронтовика под Самарой

Бригада специального назначения Центрального военного округа поздравила со 100-летним юбилеем участницу Великой Отечественной войны Екатерину Аверочкину в Самарской области.

Военнослужащие бригады и ветераны поблагодарили Екатерину Севастьяновну за мирное небо над головой, вручили цветы и памятные подарки. После чего военный оркестр расположился во дворе многоэтажного дома и сыграл попурри из военных мелодий на духовых и ударных музыкальных инструментах. За виртуозной игрой оркестра старший лейтенант медицинской службы Аверочкина наблюдала из окна своей квартиры на втором этаже.

Аверочкина Екатерина Севастьяновна прошла всю войну. Имела воинское звание старший лейтенант, награждена Орденом Отечественной войны II степени и медалью «За оборону Москвы», другими наградами.

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