23.12.2021 (13:05)

На 2022 год запланировано более 300 учений в войсках ЦВО, в том числе на зарубежных военных базах

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин подвел итоги боевой деятельности войск ЦВО за 2021 год.

«Всего в этом году было проведено более 200 учений различного уровня и масштаба, в том числе одно с исследовательскими целями, в котором в обязательном порядке были отработаны вопросы ведения боевых действий с использованием нешаблонных способов применения войск», – сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Он отметил, что в ходе проведенных мероприятий особое внимание уделялось борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) и диверсионно-разведывательными группами, а также применению разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов.

Затрагивая тему оснащения войск, Александр Лапин сообщил, что в 2021 году в войска округа поступило более 1200 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники (ВВТ), в том числе боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», из которых было сформировано первое в Вооруженных Силах РФ штатное подразделение, полностью оснащенное данными боевыми машинами.

Среди поступивших образцов ВВТ командующий войсками ЦВО также отметил свыше 100 комплексов и образцов ракетно-артиллерийского вооружения, около 70 единиц бронетанкового вооружения, более 60 единиц автомобильной техники, 13 летательных аппаратов, таких как высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ-В.

Намечая планы на будущий год, Александр Лапин сообщил, что в войсках ЦВО, в том числе на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане, запланировано более 300 учений. Кроме того, в следующем году намечено увеличение количества мероприятий совместной подготовки, среди которых основными станут 14 совместных учений различного уровня по линии ОДКБ и ШОС. Они будут проводится на полигонах России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Самым значимым из них станет совместное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2022» с участием вооруженных сил шести государств.

Кроме того, командующий войсками округа заявил, что в следующем году в Хакасии будет сформирован ракетный полк, вооруженный зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», а в Сибири и на Урале будут созданы отдельные батальоны радиоэлектронной борьбы (РЭБ), укомплектованные современным вооружением, в частности, мобильным комплексом РЭБ оперативно-тактического уровня «Паладин-Д».

«Могу заверить вас, что войска Центрального военного округа в любых условиях складывающейся обстановки всегда способны гарантированно выполнить задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим и руководством Министерства обороны России. Мы продолжим наращивать боевой потенциал войск округа и поддерживать его на уровне, обеспечивающем военную безопасность России и её союзников», – завершил свое выступление генерал-полковник Александр Лапин.

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