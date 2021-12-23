Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.12.2021 (12:35)

Командующий дислоцированной в Забайкалье 29-й общевойсковой армии ВВО подвел итоги 2021 года

По итогам 2021 года дислоцированная в Забайкалье 29-я общевойсковая армия Восточного военного округа (ВВО) заняла одно из лидирующих мест среди общевойсковых объединений ВВО. Об этом в ходе подведения итогов сообщил командующий объединением генерал-майор Андрей Колесников.

«Более того, наше мотострелковое соединение в Забайкальском крае стало лучшим по итогам боевой подготовки и выполнению мероприятий службы войск. Безусловно, это является показателем высочайшего уровня подготовки и опыта наших военнослужащих – офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, военнослужащих всех категорий», – сказал командующий.

Он также отметил высокие результаты танкистов армии, которые одержали победу в составе сборной России на международном этапе конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон».

Говоря про основные направления деятельности объединения в будущем году, генерал-майор Андрей Колесников сообщил: «В 2022 учебном году нашей основной задачей является качественная подготовка и участие в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022» в составе войск (сил) Восточного военного округа».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В 2021 году в составе 49 общевойсковой армии ЮВО сформированы новые части и подразделения
Балтийский флот занял первое место среди флотов ВМФ России по итогам 2021 года
Оградительные сооружения Новороссийской военно-морской базы входят в первую пятерку самых масштабных гидротехнических объектов мира
В 2021 году в ходе программы перевооружения в войсках ВВО было заменено более половины образцов техники

Метки:
Восточный военный округ , Коллегии
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false