23.12.2021 (12:35)

Командующий дислоцированной в Забайкалье 29-й общевойсковой армии ВВО подвел итоги 2021 года

По итогам 2021 года дислоцированная в Забайкалье 29-я общевойсковая армия Восточного военного округа (ВВО) заняла одно из лидирующих мест среди общевойсковых объединений ВВО. Об этом в ходе подведения итогов сообщил командующий объединением генерал-майор Андрей Колесников.

«Более того, наше мотострелковое соединение в Забайкальском крае стало лучшим по итогам боевой подготовки и выполнению мероприятий службы войск. Безусловно, это является показателем высочайшего уровня подготовки и опыта наших военнослужащих – офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, военнослужащих всех категорий», – сказал командующий.

Он также отметил высокие результаты танкистов армии, которые одержали победу в составе сборной России на международном этапе конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон».

Говоря про основные направления деятельности объединения в будущем году, генерал-майор Андрей Колесников сообщил: «В 2022 учебном году нашей основной задачей является качественная подготовка и участие в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022» в составе войск (сил) Восточного военного округа».

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