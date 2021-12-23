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23.12.2021 (12:20)

В 2021 году в составе 49 общевойсковой армии ЮВО сформированы новые части и подразделения

В уходящем 2021 году в составе 49 общевойсковой армии ЮВО были сформированы новые части радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также ряд новых подразделений.

В составе инженерного полка объединения была развёрнута инженерно-штурмовая рота, а в двух соединениях завершается формирование подразделений беспилотных летательных аппаратов. По словам командующего 49-й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Резанцева, это позволило существенно увеличить боевой потенциал как отдельных соединений, так и объединения в целом.

Так, в ходе совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2021», личный состав инженерно-штурмовой роты наглядно продемонстрировал, что способен не только успешно действовать с мотострелковыми, танковыми и другими подразделения, а также самостоятельно. По замыслу учения, военнослужащим роты была поставлена задача по штурму населённого пункта, захваченного условными террористами, и с этой задачей они успешно справились.

«Взаимодействие сил и средств родов войск на поле боя мы учитываем при организации учений разного уровня. А их двусторонняя форма стимулирует появление нешаблонных решений, отхода от стереотипов использования приданных подразделений, развитие военной хитрости, способности моделировать изменение оперативной обстановки», - подчеркнул генерал-лейтенант Резанцев.

«Поэтому и в наступившем новом учебном году мы будем уделять особое внимание использованию в мероприятиях боевой учёбы новых возможностей вновь сформированных частей и подразделений армии», - добавил он.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Южный военный округ , Коллегии
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