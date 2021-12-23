23.12.2021 (12:05)

Балтийский флот занял первое место среди флотов ВМФ России по итогам 2021 года

В новом учебном году Балтийский флот ждут масштабные задачи, включая свыше 10 дальних походов кораблей в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов, а также участие надводных кораблей и судов Балтийского флота в плановых мероприятиях боевой подготовки и международных маневрах.

Усилия Балтийского флота будут направлены на обеспечение военно-морских интересов Российской Федерации. Моряки-балтийцы продолжат выполнение государственных задач по обеспечению испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей для Военно-Морского Флота России.

Главной целью боевой учёбы в 2021 году являлась подготовка до требуемого военно-профессионального уровня личного состава, экипажей, расчётов, подразделений, воинских частей, тактических групп, соединений, органов управления и штабов по решению задач в соответствии с их предназначением. План боевой учёбы военнослужащие Балтийского флота выполнили на 100 процентов.

Наплаванность надводных сил флота с начала года составила около трех тыс. суток. В общей сложности корабли и суда обеспечения прошли порядка 200 тыс. морских миль. Подготовлены ударные, тральные и десантные корабельные тактические группы. В настоящее время несколько кораблей Балтийского флота успешно решают поставленные задачи в дальней морской зоне.

Экипажами кораблей флота в этом году выполнено 430 боевых упражнений, в том числе ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные упражнения. Экипажами кораблей сдано более 120 курсовых задач, а корабельными соединениями и тактическими группами проведено свыше 30 тактических учений различного уровня. В ходе подготовки штабов корабельных соединений под руководством вышестоящего командования проведено пять командно-штабных и девять зачетно-тактических учений, а также два сбора на рейде с кораблями Балтийской и Ленинградской военно-морских баз.

По итогам 2021 года общий налёт в частях морской авиации составил более 6,5 тыс. часов, что значительно превысило прошлогодние показатели. В рамках мероприятий боевой подготовки было проведено восемь лётно-тактических учений с эскадрильями и три – с авиационными полками. Все ЛТУ оценены на «хорошо».

В связи с подготовкой к ССУ «Запад-2021» интенсивность боевой подготовки частей и соединений армейского корпуса Балтийского флота возросла более чем на 10%. По некоторым показателям она оказалась и того выше. Например, число стрельб из стрелкового оружия увеличилось почти на 50%, из вооружения танков и боевых машин – на 40%. Всего же с начала этого года военнослужащие провели более четырех тыс. мероприятий боевой подготовки. Кроме этого, личный состав подразделений береговых войск и армейского корпуса выполнил более 8800 прыжков с парашютом различной сложности.

Безусловно, самым значимым событием в учебном году явилось совместное стратегическое учение «Запад-2021». Стоит отметить, что многие важнейшие эпизоды маневров, включая крупную высадку воздушного десанта, прошли именно на Балтике.

В 2021 году балтийцы были активны и в состязаниях Армейских международных игр. Команды Балтийского флота приняли участие в 15 окружных этапах АрМИ-2021, где одержали победы в конкурсах «Военное ралли» и «Мастера автобронетанковой техники», заняв в других состязаниях два вторых и два третьих места. 132 военнослужащих БФ приняли участие во всеармейских этапах конкурсов АрМИ.

По итогам проведённых в 2021 году состязаний моряки-балтийцы завоевали 7 призов главнокомандующего ВМФ по различным видам подготовки. Помимо этого, по итогам 2021 года среди флотов ВМФ России 1-е место занял Балтийский флот.

В рамках международного военного сотрудничества Балтийского флота отряд боевых кораблей в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и морского буксира «Виктор Конецкий» в июле 2021 года принял участие в совместном российско-индийском военно-морском учении «ИНДРА НЭВИ» в акватории Финского залива и совместном российско-иранско-китайском военно-морском учении в Аравийском море.

В 2021 году с целью участия в мероприятиях Главного военно-морского парада в порт Санкт-Петербург совершены неофициальные визиты фр «Табар» ВМС Индии, эм «Альборз» и вспомогательного портового корабля «Макран» ВМС Ирана, фр «Зульфикар» ВМС Пакистана.

Флот посетили 2 иностранные военных делегации из Судана и Белоруссии с целью проведения переговоров о расширении военно-технического сотрудничества между Вооруженными силами наших государств.

В 2022 году Балтийский флот продолжит решать задачи международного военного сотрудничества. Так в новом году спланированы: гастрольные туры ансамбля песни и пляски Балтийского флота во Францию; неофициальные визиты и деловые заходы кораблей и судов флота в порты Индии, Китая, а также других иностранных государств; неофициальные визиты и деловые заходы кораблей ВМС Индии, Китая, Ирана, Бразилии, а также других иностранных государств в порты РФ в зоне ответственности БФ.

В 2021 году медики и военнослужащие Балтийского флота оказывали активную помощь системе здравоохранения Калининградской области в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19. С начала эксплуатации многофункционального медицинского центра на базе ФГБУ «1409 Военно-морской клинический госпиталь МО РФ» от коронавирусной инфекции было вылечено свыше 1000 жителей Калининградской области, проходящих лечение по согласованию с Министерством здравоохранения по полисам обязательного медицинского страхования. В основном это пациенты средней тяжести, нуждающиеся в оксигенации (постоянной подаче кислорода) и подключению к специальной дыхательной аппаратуре.

Кроме того, с ноября текущего года военнослужащие истребительного авиационного полка морской авиации флота совместно со специалистами медицинской службы Балтийского флота наладили передачу сжиженного кислорода медучреждениям Калининградской области для лечения пациентов с COVID-19.

В 2021 году на Балтийском флоте продолжались решаться вопросы по обеспечению военнослужащих служебным и постоянным жильем. Так в этом году через территориальный отдел Калининградский филиала «Западный» ФГАУ «Росжилкомплекс» исполнены социальные обязательства по предоставлению служебного жилья в отношении почти 600 военнослужащих, проходящих службу в Калининградской области.

Кроме того, с начала года около 80 военнослужащих Балтийского флота, получили жилищную субсидию, за счет которой они приобрели жилые помещения для постоянного проживания. Общая сумма бюджетных средств, выделенных флоту, для предоставления жилищной субсидии с начала 2021 года составила около 700 млн. рублей. Средняя сумма субсидии на семью военнослужащего в текущем году превысила девять млн. рублей.

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