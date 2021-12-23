23.12.2021 (11:50)

Оградительные сооружения Новороссийской военно-морской базы входят в первую пятерку самых масштабных гидротехнических объектов мира

Командир Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) контр-адмирал Виктор Кочемазов, подводя итоги 2021 года, сообщил о текущем состоянии сил объединения.

Так, на данный момент в состав базы уже входят шесть новейших дизель-электрических подводных лодок, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», современные патрульные корабли проекта 22160: головной патрульный катер «Василий Быков», серийные – «Дмитрий Рогачёв» и «Павел Державин». Четвертый корабль данного проекта «Сергей Котов» в настоящее время проходит государственные испытания.

Также командир НВМБ отметил результаты гидротехнических работ, которые в рамках Федеральной целевой программы были проведены на территории базы: «Уже создана система защитных молов: восточный мол протяженностью 1400 м. введен в эксплуатацию, а прямо сейчас завершается строительство западного мола протяженностью 850 м», – сказал контр-адмирал Виктор Кочемазов. Он при этом подчеркнул, что построенная система оградительных сооружений базы обеспечивает полную безопасность стоянки кораблей и судов при всех неблагоприятных гидрометеорологических условиях. А показатели данной системы (глубина защитных молов до 27 м, их протяженность до 2,5 км) выводит ее в первую пятерку самых масштабных гидротехнических объектов мира.

«В настоящее время Новороссийская база имеет пять причалов, она способна принять более 100 современных боевых кораблей водоизмещением от 1,5 до 30 тыс. тонн», – отметил командир НВМБ.

Также контр-адмирал Виктор Кочемазов сообщил, что всего в рамках данной программы в объединении построены и введены в эксплуатацию 26 зданий и сооружений береговой инфраструктуры, в том числе пока единственный в ВМФ усовершенствованный учебно-тренировочный комплекс «Афалина», а также УТК «Гефест».

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