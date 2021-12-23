23.12.2021 (13:30)
Военнослужащие Черноморского флота в готовности оказать помощь в ликвидации последствий обильного снегопада на Крымском полуострове
В связи с обращением Правительства города Севастополя к командованию Черноморского флота (ЧФ) о необходимости оказания помощи в ликвидации последствий обильного снегопада и сохранением неблагоприятных погодных условий, командующим флотом принято решение о развёртывании оперативной группы.
Для оказания помощи выделено 10 единиц автомобилей повышенной проходимости, а также специальная инженерная техника.
Военнослужащие флота во взаимодействии с подразделениями ГО ЧС МЧС России готовы к проведению эвакуации гражданских автомобилей застрявших в снегу, а также к оказанию помощи пострадавшим от непогоды.
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