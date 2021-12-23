23.12.2021 (13:15)

Экипажи Су-27СМ3 Южного военного округа отработали истребительное прикрытие воздушного патруля над Черным морем

Экипажи многофункциональных истребителей Су-27СМ3 смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО) дислоцированного в Краснодарском крае отработали истребительное авиационное прикрытие многоцелевого воздушного патруля в небе над акваторией Черного моря.

В ходе учебных полетов экипажи Су-27СМ3 в составе пар самолетов отработали действия по сопровождению истребителей-бомбардировщиков Су-34, выполнению дежурства в воздухе, а также обнаружению и сопровождению условных кораблей-нарушителей, демонстрирующих намерение незаконного пересечения морской государственной границы России.

После выполнения учебных задач экипажи истребителей будут допущены к фактическому воздушному патрулированию и полётам на сопровождение и перехват морских и воздушных объектов.

Все полеты самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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