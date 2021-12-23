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23.12.2021 (13:00)

Артисты Академического ансамбля имени А.В.Александрова поздравили военнослужащих ВВС и ПВО ЮВО с 40-летием со дня образования соединения

Артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова дали концерт в Доме культуры «Адлер» города Сочи.

Торжественное выступление ансамбля было приурочено к 40-летию со дня образования зенитного ракетного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в городе-курорте.

В ходе концертной программы, состоящей более чем из 20 произведений, в исполнении легендарного Ансамбля Александрова прозвучали всем известные песни периода Великой Отечественной войны: «Пора в путь-дорогу», «Песенка фронтового шофера», «Ромашковые поля», «Служить России», «Смуглянка», «Катюша», а также современные вокальные композиции.

На концерте присутствовали военнослужащие соединения со своими семьями, представители администрации, ветеранских и общественных организаций города, а также других силовых ведомств.

Мероприятие проводилось со строгим соблюдением мер по профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции.

Днем ранее артисты Академического ансамбля в клубе военного городка соединения также провели концерт для всего личного состава зенитно-ракетного, радиотехнического и путевого железнодорожного подразделений ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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