23.12.2021 (12:45)

В 2021 году медики военного госпиталя в Анапе оказали медицинскую помощь около 23 тыс. граждан

В уходящем году медицинские специалисты филиала военного госпиталя Министерства обороны РФ, расположенного в Анапе, оказали консультативно-диагностическую помощь и осуществили осмотр около 23 тыс. человек. Средний показатель посещений в смену превысил норму более чем на 10 процентов.

Стационарная медицинская помощь была оказана почти 2 тыс. пациентов, 50 процентов из которых прошли лечение от новой коронавирусной инфекции (НКИ). В отделении анестезиологии-реанимации с тяжелым и крайне тяжелым течением НКИ получили лечение 42 пациента.

За год военными медиками было выполнено 103 тыс. лабораторных исследований, более 15 тыс. лучевых и других специальных исследований, в том числе с использованием аппарата компьютерной томографии.

Первичную вакцинацию против НКИ в прививочном кабинете поликлинического отделения прошли почти 3 тыс. человек, ревакцинировались свыше 2,5 тыс., в их числе военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и Черноморского флота (ЧФ).

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