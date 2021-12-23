23.12.2021 (11:05)

В 2021 году в ходе программы перевооружения в войсках ВВО было заменено более половины образцов техники

Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Александр Чайко подвел итоги уходящего года. Он сообщил, что в 2021 году соединения и объединения ВВО получили более 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники (ВВТ), в том числе танки Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3. В состав же Тихоокеанского флота вошла дизель-электрическая подводная лодка «Магадан», береговые ракетные комплексы «Бастион».

«Поставка вооружения и военной техники в войска военного округа позволила освежить и заменить более половины уже устаревших образцов, и в текущем году довести долю современных образцов техники до 56 %», – привел данные командующий войсками ВВО.

Он отметил, что переоснащение войск (сил) округа продолжится и в следующем году. Так, войска получат модернизированный бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», ударные вертолеты Ми-28НМ и новейшие истребители пятого поколения Су-57.

В завершение своего выступления командующий войсками округа наметил и основные направления боевой подготовки в будущем году: «В общей сложности спланировано более 9 тыс. мероприятий подготовки органов военного управления, войск (сил) ВВО, в том числе более 2 тыс. командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений», – сказал генерал-полковник Александр Чайко.

Он также подчеркнул, что большинство учений будет проведено в двухстороннем формате, а самым основным мероприятием боевой подготовки в наступающем году станет стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022».

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