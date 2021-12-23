23.12.2021 (10:50)

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев подвёл итоги уходящего 2021 года

«Крупнейшим событием в жизни Западного военного округа в 2021-м году стало совместное стратегическое учение «Запад-2021», - отметил, подводя итоги боевой подготовки Западного военного округа за 2021-й учебный год, командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

«В рамках подготовки к учению было проведено около 4 тыс. мероприятий, в их числе специальные учения по видам обеспечения, к которым привлекалось от округа более 20 тыс. военнослужащих и 3 тысячи единиц военной и специальной техники», - сказал он.

Командующий войсками ЗВО также сообщил о том, что в уходящем 2021 году в войсках округа проведено более 180 ротных и батальонных тактических и тактико-специальных учений. Около половины из них в ночное время.

Показатель наплаванности экипажей кораблей и подводных лодок Балтийского флота стал на 70% выше показателей предыдущего года и достиг 3 тыс. суток, пройдено более 200 тыс. морских миль.

Более 40 летно-тактических учений было проведено с летчиками 6-й армии ВВС и ПВО и экипажами морской авиации Балтийского флота. Налет каждого летчика составил более 40 часов, что на 4% превышает показатели прошлого года.

По словам командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева, в 2021 году его округ получил около 1,4 тыс. новых и модернизированных образцов военной и специальной техники.

«Войска пополнились более 80 танками Т-90М, Т-80БВ, Т-72Б3М, артиллерийскими установками Мста-СМ2, БТР-82АМ, многоцелевыми автомобилями и новейшими комплексами связи. Таким образом, доля современного вооружения в войсках округа превышает 72%», - отметил он.

Говоря о мерах, предпринимаемых войсками округа по противодействию распространения коронавирусной инфекции, командующий отметил, что весь личный состав вакцинирован отечественным препаратом «Спутник-V», а более 70 % ревакцинированы обоими компонентами.

Специалисты многофункциональных медицинских центров оказали помощь более чем 2,5 тыс. человек из числа гражданского населения. Передано для нужд гражданских больниц около 140 т. сжиженного медицинского кислорода. Всего в 2021 году обработано около 3-х тысяч объектов общей площадью более 24 млн. кв. метров.

«Подводя итоги уходящего года, я с уверенностью могу сказать, что все поставленные руководством страны и Министерством обороны задачи, нами выполнены в полном объеме и в срок. 2022 год обещает быть не менее насыщенным и Западный военный округ находится в готовности к выполнению задач по предназначению», - сказал в завершение выступления генерал-полковник Журавлев.

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