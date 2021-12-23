23.12.2021 (10:35)

В уходящем году в войсках Южного военного округа было проведено около 2,5 тыс. мероприятий боевой подготовки

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворник подвел итоги уходящего года. Он заявил, что боевой потенциал войск ЮВО, который и прежде был достаточно внушительным, за прошлый год заметно возрос благодаря формированию новых соединений и воинских частей.

«В составе 58-й общевойсковой армии воссоздана 19-я мотострелковая дивизия. 8-я общевойсковая армия усилена ракетной и артиллерийской бригадами. К занятиям по боевой подготовке приступили воинские части вновь сформированной 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. 49-ю общевойсковую армию пополнили части радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты», – сообщил в своем выступлении командующий войсками округа.

Также генерал армии Александр Дворник отметил, что на данный момент доля новейших образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в войсках достигла 71 %: «Только в минувшем году в соединения и воинские части ЮВО поступило более 1,5 тыс. единиц новейших образцов ВВСТ», – сказал Александр Дворник.

Среди поступивших в этом году на вооружение войск округа: вертолеты Ка-52 с новейшими прицельными приспособлениями, самолёты Су-25СМ3, зенитные ракетные системы С-350 «Витязь» и С-300ПМ2. Также войска получили новые корабли, различную бронетехнику, средства связи и радиоэлектронной борьбы.

По итогам Армейских международных игр командующий войсками заявил о возросшей выучке военнослужащих округа: «В 2021 году представительство ЮВО в Армейских международных играх заметно повысилось – всего в команды Российской Федерации было отобрано 288 военнослужащих, что на 58 % выше показателей прошлого года. Представители ЮВО в 14 международных конкурсах заняли 10 первых мест и 4 вторых, а лётные экипажи 4-й армии ВВС и ПВО в конкурсе «Авиадартс» поставили общий рекорд конкурса», – продолжал выступление Александр Дворник.

Он сообщил, что всего за год было проведено около 2,5 тыс. мероприятий боевой подготовки, в том числе: порядка 200 ротных, 60 батальонных тактических учений, а также 16 тактических учений уровня полк-бригада-дивизия.

«В апреле 2021 года объединения, соединения и воинские части военного округа приняли участие в крупном межвидовом учении. В таком масштабе контрольная проверка войск Южного военного округа за зимний период обучения проводилась впервые», – сказал Александр Дворник. Он добавил, что по итогам учения Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал высокую оценку войскам округа.

В ходе выступления командующий затронул тему борьбы с коронавирусной инфекцией. Так, в течение года была проведена масштабная вакцинация личного состава, в результате которой в округе привились свыше 98 % военнослужащих. А с июля медицинские специалисты стали проводить кампанию ревакцинации. В итоге уровень заболеваемости военнослужащих COVID-19 в сравнении с прошлым годом снизился более чем на 85 %.

Говоря про социальное обеспечение военнослужащих, Александр Дворник сообщил: «В 2021 году около 23 тыс. военнослужащих округа получили право на предоставление служебных жилых помещений. Около 4 тыс. офицеров, прапорщиков и контрактников справили новоселье, остальные оформили денежную компенсацию на поднаём».

Завершая выступление, командующий войсками ЮВО наметил основные направления деятельности в будущем году. Так, в округе спланировано провести более 3 тыс. мероприятий боевой подготовки, на которых будет отработано создание и применение группировок на операционных направлениях. В том числе будет проведено масштабное двустороннее командно-штабное учение с группировками войск (сил) на Юго-Западном стратегическом направлении.

Также планируется, что созданный 1 декабря текущего года в Краснодарском крае на полигоне Молькино 415-й учебный центр подготовит свыше тысячи младших специалистов, в том числе механиков-водителей танков и БМП, а также водителей категории «С», «D» и «Е».

Кроме того, войска округа традиционно примут активное участие в Армейских международных играх, в Военно-технический форуме «Армия», а также в параде Победы и Главном военно-морском параде.

«И всё же в первую очередь военнослужащие Южного военного округа в новом учебном периоде продолжат на высоком уровне нести боевую службу в целях надежного обеспечения безопасности южных рубежей нашей Родины – России», – произнес в заключение командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворник.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице