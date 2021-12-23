23.12.2021 (12:30)

Военнослужащие ЮВО в Армении сдали проверку по физической подготовке в условиях высокогорья

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении сдали плановую проверку по физической подготовке в условиях высокогорной местности.

Более 2,5 тыс. военнослужащих в разных возрастных группах выполнили нормативы по трем основным показателям – на силу, быстроту и выносливость с учетом временных поправок на высоту более 1,5 тыс. м над уровнем моря.

Военнослужащие выполняли упражнения на выбор: на силу – подтягивание на перекладине, подъем переворотом на перекладине, подъем силой на перекладине (выход на обе руки), сгибание и разгибание рук в упоре лежа, толчок двух гирь 24 кг каждая, выносливость – кросс на дистанцию 1 или 3 км, плавание вольным стилем 500 м и быстроту – бег на 60 и 100 м, челночный бег 10х10 м и плавание 50 м.

Более 55% военнослужащих соединений Ереванского и Гюмрийского военного гарнизонов оценены комиссией на оценку «хорошо» и «отлично», около трети из них подтвердили и выполнили нормативы на высший уровень физической подготовки.

Военнослужащие, выполнившие нормативы на второй квалификационный уровень и выше, будут получать ежемесячную материальную надбавку к заработной плате в размере от 15% до 100% от должностного оклада.

Комиссия также оценила подразделения соединения в выполнении упражнений военно-прикладных видов спорта, таких как метание гранат, совершение марш-броска в полной экипировке и преодоление полосы препятствий.

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