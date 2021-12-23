23.12.2021 (12:15)

Экипажи МиГ-29 ЮВО в Армении перехватили цели условного противника в ходе учебных полетов

Экипажи истребителей МиГ-29 авиационной военной базы Южного военного округа Эребуни, дислоцированной в Армении, перехватили воздушные цели условного противника в ходе учебно-тренировочных полетов.

Летчики в составе авиационных пар выполнили элементы простого и сложного пилотажа в горах в сложных метеорологических условиях. Также военнослужащие перехватили скоростные цели, имитирующие самолеты условного противника.

Военнослужащие также выполнили поиск указанных целей, поразили их электронными пусками ракет, а также отработали принудительную посадку самолетов-нарушителей.

В 2021 году летчики авиабазы на истребителях МиГ-29 совершили более 1,2 тыс. учебных и учебно-боевых вылетов с практическим применением штатного вооружения на тактических учениях и в ходе несения боевого дежурства в единой системе ПВО стран СНГ.

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