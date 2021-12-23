23.12.2021 (08:05)
Переговоры начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов ВС США Марка Милли
22 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности.
Новости по теме:
В Москве под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина прошло расширенное заседание Коллегии Минобороны
Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу со спецпредставителем премьер-министра Ливана по России Джорджем Шаабаном
Метки: