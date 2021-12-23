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23.12.2021 (08:05)

Переговоры начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов ВС США Марка Милли

22 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Начальник Генерального штаба , Генеральный штаб , Международная деятельность
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