23.12.2021 (12:00)

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО проверили готовность аварийных ремонтных бригад

В Волгоградской области жилищно-коммунальной службой № 11 филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) проведена проверка готовности аварийных ремонтных бригад на производственных участках в городах Волгоград и Камышин, а также в поселке Мариновка Калачевского района Волгоградской области.

Всего на производственных участках жилищно-коммунальной службы в круглосуточном режиме работает три трёхсменных аварийно-ремонтные бригады, в состав которых включены: мастер, слесарь аварийно-восстановительных работ, электро-газосварщик, электромонтёр.

Все бригады укомплектованы аварийными ремонтными комплексами, оснащенными необходимым оборудованием и инструментами. В случае возникновения аварийных ситуаций на сетях электроснабжения, водоснабжения и водоотведения спланировано использование специальной техники – автовышек и самоходных экскаваторов-погрузчиков.

Кроме проверки готовности аварийных бригад для ликвидации возможных аварийных ситуаций контрольно-диспетчерской службой жилищно-коммунальной службы № 11 организовано взаимодействие с коммунальными службами Волгограда и Волгоградской области, а также с дежурными службами МЧС России по Волгограду и Волгоградской области.

Проведенная проверка подтвердила готовность аварийных бригад жилищно-коммунальной службы к устранению аварийных ситуаций на коммунальных объектах Министерства обороны Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице