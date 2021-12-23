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23.12.2021 (11:45)

Более 40 экипажей БТР-82А и БТР-70М морской пехоты КФл приступили к интенсивной подготовке к конкурсу «Морской десант»

Военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) приступили к интенсивной подготовке к отборочному этапу конкурса «Морской десант» Армейских международных игр 2022 года.

На полигоне Аданак и учебно-тренировочном комплексе «Скорпион» более 40 экипажей бронетранспортеров БТР-82А и БТР-70М отрабатывают вождение с преодолением препятствий, на плаву, учебные стрельбы из вооружения бронемашин.

Подготовка личного состава ведется в несколько этапов: одиночная подготовка механиков-водителей, выполнение задач отдельным экипажем и затем в составе команды.

Также военнослужащие отрабатывают задачи морской десантной подготовки – борьбу за живучесть техники на плаву, действия при возникновении пожара, поступлении воды внутрь машины, а также потере хода и управления.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ
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