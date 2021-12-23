23.12.2021 (11:30)

Военный оркестр мотострелкового соединения ЮВО в Волгограде отмечает 75-летие со дня создания

Военному оркестру мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде, исполнилось 75 лет со дня образования. Оркестр по праву считается одним из ведущих творческих музыкальных коллективов ЮВО.

Военный оркестр был создан в первый послевоенный год – 23 декабря 1946 года в Сталинграде. Коллектив формировался из бывших фронтовиков и одарённых мальчишек, которых военные находили в детских домах, забирали в свою часть и делали своими воспитанниками.

В репертуаре оркестра – произведения классической музыки, русских и зарубежных композиторов современности, эстрадная и народная музыка, аккомпанементы для солистов-вокалистов. В коллективе оркестра создан биг-бэнд, исполняющий джазовые композиции.

Военный оркестр соединения – постоянный участник международных фестивалей военной музыки в России, лауреат российских и международных фестивалей духовой музыки.

В 2021 году военный оркестр принял участие в более 600 различных мероприятий, среди которых почетные эскорты, возложения венков и встречи почетных гостей города.

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