23.12.2021 (11:15)

Водолазы КФл приступили к отборочному этапу на конкурс АрМИ-2022 «Глубина»

В Дагестане на базе современного учебно-тренировочного комплекса (УТК) «Каспий» боевые пловцы и водолазы-спасатели Каспийской флотилии (КФл) приступили к отборочному этапу конкурса «Глубина» Армейских международных игр 2022 года.

Подготовка участников проходит в соревновательном режиме, представители аварийно-спасательной службы КФл и военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами проходят строгий отбор.

На УТК водолазы отрабатывают ориентирование под водой с применением компаса, специальных навигационных приборов и систем, а также поиск предметов в ограниченном секторе и подъём затонувших изделий. Кроме этого, участники выполняют под водой различные работы по сварке и резке металла с применением специального оборудования.

Также водолазные специалисты выполняют ряд задач на водной полосе препятствий: прыжок с вышки в воду, прохождение под сеткой, рукохода и каната, преодоление завала, препятствия, имитирующего борт корабля, на который нужно забраться. Последним элементом является плавание на 50 м. Завершить эстафету нужно ударом в колокол, после чего к выполнению задач приступает следующий член команды.

По итогам отборочных соревнований лучшие подводные пловцы и водолазы войдут в состав команды КФл для участия во конкурсе по водолазному многоборью среди военно-морских объединений ВС РФ.

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