23.12.2021 (10:15)
Расчёты ПЗРК «Игла» 150-й мотострелковой дивизии ЮВО отразили атаку условного противника
Расчёты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) отразили атаку условного противника в Ростовской области.
В ходе тренировки по противодействию беспилотным летательным аппаратам военнослужащие применили против беспилотной авиации ПЗРК «Игла», предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей.
Расчёты ПЗРК уничтожили воздушные цели электронными пусками на дистанциях от 2 до 6 тыс. м и на высоте до 2,5 тыс. м.
По словам заместителя командира взвода Евгения Кривкина, постоянные тренировки позволяют военнослужащим усовершенствовать свои временные показатели и выполнять нормативы все лучше и лучше.
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