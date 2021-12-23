23.12.2021 (10:15)

Расчёты ПЗРК «Игла» 150-й мотострелковой дивизии ЮВО отразили атаку условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёты ПЗРК «Игла» 150-й мотострелковой дивизии ЮВО отразили атаку условного противника

Расчёты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) отразили атаку условного противника в Ростовской области.

В ходе тренировки по противодействию беспилотным летательным аппаратам военнослужащие применили против беспилотной авиации ПЗРК «Игла», предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей.

Расчёты ПЗРК уничтожили воздушные цели электронными пусками на дистанциях от 2 до 6 тыс. м и на высоте до 2,5 тыс. м.

По словам заместителя командира взвода Евгения Кривкина, постоянные тренировки позволяют военнослужащим усовершенствовать свои временные показатели и выполнять нормативы все лучше и лучше.

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