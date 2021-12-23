Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.12.2021 (10:15)

Расчёты ПЗРК «Игла» 150-й мотострелковой дивизии ЮВО отразили атаку условного противника

Фото Видео

Расчёты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) отразили атаку условного противника в Ростовской области.

В ходе тренировки по противодействию беспилотным летательным аппаратам военнослужащие применили против беспилотной авиации ПЗРК «Игла», предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей.

Расчёты ПЗРК уничтожили воздушные цели электронными пусками на дистанциях от 2 до 6 тыс. м и на высоте до 2,5 тыс. м.

По словам заместителя командира взвода Евгения Кривкина, постоянные тренировки позволяют военнослужащим усовершенствовать свои временные показатели и выполнять нормативы все лучше и лучше.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЮВО отработали управление огнем артиллерии в Волгоградской области
В учебном центре военной полиции во Владикавказе завершили обучение военнослужащие ВАИ
Более 70% личного состава КФл ревакцинировано от COVID-19
Гранатометчики ВВО уничтожили технику и живую силу условного противника в экстремальных погодных условиях Забайкалья

Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false