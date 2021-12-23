23.12.2021 (11:00)

В Новочеркасске прошли комплексные проверки жилищно-коммунальной службы

С целью обеспечения бесперебойной подачи тепла на обслуживаемые объекты, жилищно-коммунальная служба № 2 филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) организовала ряд выездных комплексных проверок объектов теплового хозяйства.

В ходе мероприятий была проверена подготовленность работников 12 котельных, техническое состояние основных и резервных котлов, готовность аварийных бригад, укомплектованность запасными частями и средствами пожаротушения.

Проверки показали подготовленность сотрудников котельных, исправность оборудования, высокую обеспеченность котельных аварийным запасом топлива. Во время отсутствия большой нагрузки на котельные (летний период) проведено техническое обслуживание и ремонт 54 объектов теплового хозяйства, подготовлено к отопительному периоду 65,1 км. тепловых сетей.

В настоящее время подача тепла на объекты жилищно-коммунальной службы № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО осуществляется в полном объёме.

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