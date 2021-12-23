23.12.2021 (10:00)

Военнослужащие ЮВО отработали управление огнем артиллерии в Волгоградской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЮВО отработали управление огнем артиллерии в Волгоградской области

На общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО) Прудбой состоялась тренировка по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области.

К тренировке было привлечено более 1 тыс. военнослужащих из состава самоходно-артиллерийского полка и танкового батальона мотострелкового соединения со штатным вооружением.

Особое внимание во время занятий было уделено работе расчетов на навигационной аппаратуре, артиллерийской баллистической станции, гирокомпасе, средствах связи, изучению методики ведения разведки, отработке порядка действий командиров при принятии решения на огневое поражение целей с учетом особенностей местности и климатических условий, корректировке огня артиллерии.

Поражение условного противника отработали расчёты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и экипажи танков Т-90А.

Контроль поражения объектов и корректировка огня осуществлялись помощью беспилотных летательных аппаратов. При проведении подобных мероприятий широко применяются средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь. Таким образом, реализуется концепция разведывательно-огневого контура.

Тренировка проводилась с целью совершенствования слаженности органов военного управления при огневом поражении противника. Проверялись навыки командиров всех степеней в организации учебно-боевых действий и готовность подчинённых подразделений к выполнению поставленных задач.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице