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23.12.2021 (09:45)

В учебном центре военной полиции во Владикавказе завершили обучение военнослужащие ВАИ

В учебном центре военной полиции в г. Владикавказ завершили обучение военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ).

Подготовка инспекторов ВАИ в рамках дополнительного профессионального образования началась 1 декабря 2021 года. Слушателями нового курса стали военнослужащие из разных регионов России, которые обучались по программе повышения квалификации старших инспекторов (инспекторов) дорожно-патрульной службы.

Военные автоинспекторы в ходе подготовки получили теоретические знания и практические навыки в осуществлении специальных контрольных, надзорных и разрешительных функций в области обеспечения безопасности дорожного движения. Обучение проводилось по основным направлениям деятельности ВАИ: регистрационная деятельность, надзор в области технического состояния транспортных средств, административное законодательство, контроль за использованием транспортных средств ВС РФ, обеспечение передвижения войск.

Помимо профильных дисциплин, программа обучения также включает огневую и тактико-специальную подготовку.

Целями курса повышения квалификации являются обеспечение непрерывности военно-профессиональной подготовки инспекторов дорожно-патрульной службы ВАИ, а также обновление и систематизация теоретических знаний и практических навыков инспекторов ВАИ в повседневной деятельности и в ходе выполнения боевых задач.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военное образование , ВАИ
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