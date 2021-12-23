23.12.2021 (10:45)

Более тысячи километров преодолели мотострелки ЮВО на занятиях по вождению под Волгоградом

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области преодолели более тысячи километров во время занятий по вождению в 2021 году.

Водители и механики-водители освоили приемы маневрирования на скоростных участках, преодолели маршруты в составе колонн на максимальных и минимально допустимых скоростях, научились выполнять повороты и развороты различной сложности. Также военнослужащие освоили технику преодоления оврагов, двигаясь по колейному мосту, прохождения полосы условных минно-взрывных заграждений и других препятствий.

На протяжении всего маршрута специалисты инженерных подразделений размещают имитационные заряды и проводят задымление сложных участков.

Также в минувшем учебном году механиками-водителями был пройден курс теоретической подготовки, куда вошли вопросы о предназначении, устройстве, а также основных характеристиках боевой техники. С помощью тренажерных комплексов личным составом был пройден курс вождения танков и боевых машин пехоты в различных условиях. После сдачи зачетов по технике безопасности при использовании сложной боевой техники и по предметам обучения, военнослужащие были допущены к практическому вождению на полигоне.

Оценивалось выполнение задач опытными инструкторами, которые находились в машине вместе с обучаемыми.

Практические занятия по вождению позволяют обучить водителей и механиков-водителей действиям в сложных ситуациях, развивают их внимательность и концентрацию.

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