23.12.2021 (09:30)

Более 70% личного состава КФл ревакцинировано от COVID-19

В поликлинике Каспийской флотилии (КФл) ревакцинация военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала выходит на заключительный этап – от COVID-19 ревакцинировано уже более 70% личного состава флотилии.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата.

Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр терапевтом, измерение температуры, сатурации, проводится тестирование на наличие антител к COVID-19. После введения препарата в течение получаса вакцинируемые находятся под контролем врачей.

Повторный курс прививок проводится на базе поликлиники КФл. Препарат вводится тем военнослужащим, членам их семей, гражданскому персоналу, кто уже прошел полный курс вакцинации 6 месяцев назад.

Воинские коллективы благодаря созданному устойчивому к новой коронавирусной инфекции иммунитету, а также комплексу ежедневно проводимых противоэпидемических мероприятий, успешно выполняют программу боевой подготовки и задачи повседневной деятельности.

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