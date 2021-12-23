23.12.2021 (09:30)
Более 70% личного состава КФл ревакцинировано от COVID-19
В поликлинике Каспийской флотилии (КФл) ревакцинация военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала выходит на заключительный этап – от COVID-19 ревакцинировано уже более 70% личного состава флотилии.
Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата.
Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр терапевтом, измерение температуры, сатурации, проводится тестирование на наличие антител к COVID-19. После введения препарата в течение получаса вакцинируемые находятся под контролем врачей.
Повторный курс прививок проводится на базе поликлиники КФл. Препарат вводится тем военнослужащим, членам их семей, гражданскому персоналу, кто уже прошел полный курс вакцинации 6 месяцев назад.
Воинские коллективы благодаря созданному устойчивому к новой коронавирусной инфекции иммунитету, а также комплексу ежедневно проводимых противоэпидемических мероприятий, успешно выполняют программу боевой подготовки и задачи повседневной деятельности.