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23.12.2021 (10:30)

Более 100 танковых экипажей ЮВО приступили к первому этапу конкурса «Танковый биатлон» в Республике Адыгея и Ставропольском крае

Танковые экипажи 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к первому отборочному этапу конкурса «Танковый биатлон» на полигонах в Республике Адыгея и Ставропольском крае.

В течение недели более 100 танковых экипажей ЮВО на полигонах Майкопский и Николо-Александровский выполнят упражнения стрельб штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки и низколетящие вертолеты, на дистанции от 900 до 2200 м. Для обеспечения соревнований задействовано более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Механики-водители танков Т-72Б3 проходят трассу повышенной сложности с полосой препятствий в виде эскарпов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.

Накануне соревнований военные инженеры ЮВО обновили танковую трассу, увеличив ее длину и ширину, а также количество препятствий, добавив огненную полосу и понтонный мост.

В ходе подготовки к первому этапу состязаний экипажи танков готовились на полигонах в местах дислокации соединений. В общей сложности танкисты ЮВО проехали по маршрутам трасс более 2 тыс. км, выполнили около 500 орудийных выстрелов и порядка 8 тыс. выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.

Конкурс профессионального мастерства «Танковый биатлон» входит в программу Армейских международных игр. Победители этапа конкурса продолжат соревноваться в масштабе объединения и округа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танковый биатлон , АрМИ
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