23.12.2021 (09:15)

Российские военнослужащие в Таджикистане поздравили ветеранов, проживающих в городе Турсунзаде с наступающим Новым годом

Военнослужащие 201-й военной базы поздравили с наступающим Новым годом ветеранов, проживающих в таджикистанском городе Турсунзаде. Всего в городе проживает трое фронтовиков и пять тружеников тыла.

Представители российского соединения поздравили ветеранов с наступающим Новым годом, пожелав им крепкого здоровья и долголетия. Российские военнослужащие передали продуктовые наборы, которые включили в себя крупы, макаронные изделия, мясо, сахар, сгущенное молоко и разнообразные консервы, а также фрукты и овощи.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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