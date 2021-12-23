23.12.2021 (09:00)

В Уссурийске состоялась церемония награждения военнослужащих ВВО зенитного ракетного полка в преддверии профессионального праздника

В Доме офицеров Восточного военного округа в Уссурийске (Приморский край), состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих зенитного ракетного полка в преддверии профессионального праздника – Дня войск ПВО Сухопутных войск Российской Федерации.

В церемонии награждения приняли участие командир зенитного ракетного полка подполковник Антон Фофанов, руководители всероссийских и местных отделений общественных движений Приморского региона.

В ходе проведения мероприятия, около 40 военнослужащих были награждены ведомственными медалями, почетными грамотами.

После награждения состоялся праздничный концерт, на котором выступили коллектив Ансамбля современного танца «Уссурийские Легенды», вокальная студия «Мы Вместе» и другие творческие коллективы Уссурийского городского округа.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице