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23.12.2021 (08:45)

Специалисты медицинской службы ВВО завершают ревакцинацию военно-служащих от COVID-19 в Забайкальском крае

Специалисты медицинской службы завершают ревакцинацию военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае.  Всего повторную иммунизацию в настоящее время прошли порядка 95 % личного состава.

Перед процедурой военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр с проведением ряда процедур, а также получают консультацию врача-терапевта о действиях при возникновении возможных побочных эффектов.

Добровольная вакцинация также организована для членов семей военнослужащих, гражданского персонала воинских частей и военных пенсионеров.

Проведение ревакцинации организовано на базе военного клинического госпиталя ВВО, его филиалах в отдаленных гарнизонах и военной поликлинике в городе Чита.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Медицина , COVID-19
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