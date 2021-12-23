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23.12.2021 (08:30)

Танкисты ВВО в Бурятии проводят боевые стрельбы в условиях экстремально низких температур

На полигоне Сосновый Бор, дислоцированном в Республике Бурятия, военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа в условиях сильнейших морозов, установившихся на текущей неделе, провели стрельбы по мишеням, имитирующим легкобронированную технику и живую силу условного противника.

Стрельба из пушечного вооружения и крупнокалиберного пулеметов велась по мишеням, имитирующие движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет, безоткатное артиллерийское орудии, а также воздушные цели условного противника на дистанциях от 300 до 2 тысяч метров.

Для предотвращения переохлаждения военнослужащих во время занятий в полевых условиях, оборудованы стационарные пункты обогрева личного состава: вместо палаток установлены металлические модули или кунги, а в некоторых подразделениях деревянные срубы. Все стационарные пункты обогрева обеспечены необходимым запасом топлива.

Стоит отметить, что в отдельных районах Бурятии морозы на текущей неделе доходят до минус 40 градусов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Танки
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