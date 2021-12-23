23.12.2021 (08:15)

Гранатометчики ВВО уничтожили технику и живую силу условного противника в экстремальных погодных условиях Забайкалья

Расчеты гранатометов мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) на полигоне «Борзя-Новая», приняли участие в занятиях по огневой подготовке, в ходе которых совершенствовали навыки по огневому поражению различных объектов условного противника в экстремальных погодных условиях при температуре окружающего воздуха до -35 градусов Цельсия и порывистом ветре.

Так, разведывательными подразделениями соединения было обнаружено передвижение колонны легкобронированной техники и живой силы условного противника в районе дислокации войск. С получением задачи на подавление и захват «противника» военнослужащими мотострелковых подразделений были организованы оборонительные действия с оборудованием инженерных сооружений – замаскированных окопов, блиндажей и проходов между ними.

В дальнейшем поражение бронированной техники условного противника велось из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Гранатометчики вели огонь на расстоянии от 300 до 400 метров. Стрельба велась с использованием кумулятивных и осколочно-фугасных зарядов.

Уничтожение мишеней, имитирующих группы пехоты «противника» осуществлялось из автоматических гранатометов на станке АГС-17 «Пламя» на расстоянии от 700 до 1500 метров. В период проведения занятий военнослужащие отрабатывали навыки поражения целей, как с места, так и после смены огневой позиции.

Всего в ходе учений расчеты гранатометов поразили до 50 мишеней. В занятиях по боевой подготовке приняли участие свыше 400 военнослужащих, было задействовано порядка 50 единиц вооружения и военной техники.

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