23.12.2021 (08:00)
Мишенями высокой реалистичности впервые оборудовали полигоны ВВО в Республике Бурятия
На полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия прошла модернизация полигонного оборудования. Впервые установлены новые мишени, позволяющие создать реалистичную обстановку современного боя.
Новые мишени выполнены в виде силуэтов противника, огневых средств и бронетехники с нанесённой объемной графикой на материале из ПВХ. Они позволят лучше подготовить военнослужащих при выявлении целей на условном поле боя.
Для подготовки гранатометчиков и снайперских пар установлены специальные мишени, обозначающие автомобили типа пикап и узкое смотровое окно в укреплении или на транспортном средстве, используемом «противником», поражать такие мишени планируется с дистанции в 500 метров.
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