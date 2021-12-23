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23.12.2021 (08:00)

Мишенями высокой реалистичности впервые оборудовали полигоны ВВО в Республике Бурятия

На полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия прошла модернизация полигонного оборудования. Впервые установлены новые мишени, позволяющие создать реалистичную обстановку современного боя.

Новые мишени выполнены в виде силуэтов противника, огневых средств и бронетехники с нанесённой объемной графикой на материале из ПВХ. Они позволят лучше подготовить военнослужащих при выявлении целей на условном поле боя.

Для подготовки гранатометчиков и снайперских пар установлены специальные мишени, обозначающие автомобили типа пикап и узкое смотровое окно в укреплении или на транспортном средстве, используемом «противником», поражать такие мишени планируется с дистанции в 500 метров.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Полигон
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