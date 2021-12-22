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22.12.2021 (18:45)

На базе Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения проходит оперативный сбор руководящего состава Воздушно-десантных войск

На базе Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в период с 21 по 24 декабря текущего года под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова проходит оперативный сбор руководящего состава Воздушно-десантных войск.

В рамках оперативного сбора офицеры соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск приступили к практическим занятиям. На территории спортивного комплекса Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения  командиры показали свои навыки в силе и выносливости при сдаче нормативов по физической подготовке.

В тактическом классе учебного корпуса офицеры управлений соединений       и воинских частей ВДВ сдали зачеты по знанию руководящих документов и обязанностей согласно занимаемым должностям.

На практических и тактико-специальных занятиях обучаемым доведут порядок содержания и обслуживания стоящей на вооружении и поступающей в войска современной военной и специальной техники, организации повседневной жизнедеятельности войск.

Под руководством представителей Командования Воздушно-десантных войск на территории полигонов «Опук» в Крыму и «Раевский» под Новороссийском пройдут батальонные тактические учения и показные занятия по организации боевой подготовки войск.

Всего в подготовке и проведении оперативного сбора задействовано более 1200 военнослужащих ВДВ и свыше 250 единиц военной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сборы , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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