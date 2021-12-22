22.12.2021 (16:15)

В Ульяновске завершился Чемпионат по высокоточной стрельбе среди военнослужащих Воздушно-десантных войск

В Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединении завершился Чемпионат Воздушно-десантных войск по высокоточной стрельбе в котором приняло участие более 70 представителей соединений и воинских частей и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. Генерала армии В. Ф. Маргелова.

Все участники были разделены на два дивизиона – «Армейский снайпер», в котором стрелки используют снайперскую винтовку Драгунова и пистолет Макарова, и «Профессионал», где использовалась уже винтовка с продольно-скользящим затвором ручного перезаряжания или оптическим прицелом не более 25 крат и пистолет Макарова.

По результатам конкурса в дивизионе «Армейский снайпер»: победу одержал представитель гвардейского соединения из Ульяновска. Второе и третье место заняли курсанты из Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. Генерала армии В.Ф. Маргелова.

В дивизионе «Профессионал» первое место завоевал военнослужащий из Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения, второе место так же у десантников из Ульяновска, а замкнул тройку лидеров военнослужащий соединения специального назначения Воздушно-десантных войск.

«Подобный чемпионат проходит впервые, и организован в первую очередь для повышения мастерства личного состава и обмена опытом между сильнейшими снайперами. Военнослужащие, показавшие лучшие результаты, войдут в сборную Воздушно-десантных войск для участия во всеармейском этапе конкурса Армейских международных игр «Снайперский рубеж» - - подчеркнул в своем заключительном слове на церемонии закрытия армейского соревнования главный судья подполковник Сергей Шуховцев.

Подведение итогов и награждение финалистов в двух дивизионах «Армейский снайпер» и «Профессионал», прошло в торжественной обстановке на территории гвардейского Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск.

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