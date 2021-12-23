23.12.2021 (07:15)

Подразделения общевойсковой армии ВВО в Забайкалье полностью укомплектованы современными пулеметами «Печенег»

В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, завершилось перевооружение пулемётчиков подразделений на современные пулеметы «Печенег» различных модификаций.

В настоящее время новые образцы стрелкового вооружения повсеместно применяются военнослужащими в ходе занятий по боевой подготовке, различных учений и тренировок.

Ручной пулемет «Печенег» калибром 7,62 мм предназначен для поражения живой силы, транспортных и огневых средств, а также низколетящих воздушных целей. Он разработан на основе модернизированного пулемета Калашникова (ПКМ). По сравнению с ПКМ у нового образца вооружения почти вдвое повышена кучность стрельбы и живучесть ствола. Для стрельбы из пулемета может применяться вся номенклатура существующих винтовочных патронов 7,62 мм.

В пулемёте применена система принудительного воздушного охлаждения ствола за счёт энергии пороховых газов. Регулируемый газоотводный механизм позволяет эксплуатировать «Печенег» в любых климатических условиях Дальнего Востока. «Печенег-Н» сочетает высокую огневую мощь станкового с маневренностью ручного пулемета, предусматривает установку дополнительных тактических модулей. Масса пулемета — 8,7 кг, темп стрельбы — 650 выстрелов в минуту.

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