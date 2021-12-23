23.12.2021 (07:00)

Военный комиссариат Приморского края завершил осенний призыв граждан на военную службу

Военный комиссариат Приморского края завершил осенний 2021 года призыв граждан на военную службу. В войска отправлено около 1400 человек, что составляет 100 процентов от запланированного.

Большая часть призывников-приморцев направлена для прохождения службы в соединения и части Тихоокеанского флота и общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированные на территории домашнего региона. Доставка новобранцев до мест службы в большинстве случаев осуществлялась военным автотранспортом.

Одной из главных задач текущего призыва является сохранение здоровья призывников и защита от заболевания новой коронавирусной инфекцией. Для этого были приняты всесторонние меры в военных комиссариатах.

После прибытия в назначенные соединения и воинские части новобранцы проходят карантинные мероприятия. С молодым пополнением планово проводятся занятия по дисциплинам начальной военной подготовки и освоению будущих военных специальностей. По завершению курса, призывники принимают Военную присягу и назначаются на должности в предписанных подразделениях.

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