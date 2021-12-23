Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.12.2021 (07:45)

Большие десантные корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы в акватории Охотского моря

В акватории Охотского моря экипажи больших десантных кораблей Тихоокеанского флота «Адмирал Невельской» и «Ослябя» на переходе морем, в рамках плана боевой подготовки, провели артиллерийские стрельбы и тренировки по противовоздушной и противодиверсионной обороне.

В ходе учения экипажи отработали противоминные задачи с выполнением артиллерийской стрельбы из 57-мм артиллерийских установок АК-725 по макету морской плавающей мины. При отражении условного «вражеского» авианалёта тренировку по отражению воздушной атаки провели корабельные расчёты переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела-2» без выполнения практических пусков ракет.

Также на больших десантных кораблях проведены учения по обеспечению безопасности стоянки кораблей на незащищенном рейде с выполнением практического противодиверсионного гранатометания.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Балтийском флоте начался оперативно-мобилизационный сбор командного состава БФ
Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» Балтийского флота выполнили электронные пуски
В небе над Камчаткой экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 провели тренировки по пилотированию в сложных метеоусловиях
Курсанты морской пехоты и арктических подразделений Дальневосточного ВОКУ выполнили более 200 прыжков с парашютом

Метки:
Тихоокеанский флот , Учения , Корабли , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false