23.12.2021 (07:45)

Большие десантные корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы в акватории Охотского моря

В акватории Охотского моря экипажи больших десантных кораблей Тихоокеанского флота «Адмирал Невельской» и «Ослябя» на переходе морем, в рамках плана боевой подготовки, провели артиллерийские стрельбы и тренировки по противовоздушной и противодиверсионной обороне.

В ходе учения экипажи отработали противоминные задачи с выполнением артиллерийской стрельбы из 57-мм артиллерийских установок АК-725 по макету морской плавающей мины. При отражении условного «вражеского» авианалёта тренировку по отражению воздушной атаки провели корабельные расчёты переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела-2» без выполнения практических пусков ракет.

Также на больших десантных кораблях проведены учения по обеспечению безопасности стоянки кораблей на незащищенном рейде с выполнением практического противодиверсионного гранатометания.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице