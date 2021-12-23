23.12.2021 (06:45)

Крупнейший музей Боевой славы будет открыт в Кронштадте в 2023 году

Первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» будет установлена в музее Боевой славы, который планируется открыть в Кронштадте в 2023 году, сообщил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.



«Мы в ближайшее время, в 2023 году откроем в Кронштадте крупнейший музей, куда поставим нашу первую атомную лодку. Историческая лодка. Об этом просили очень многие подводники, военные моряки», - сказал Сергей Шойгу в среду, выступая на пленарном заседании Общественного совета при Министерстве обороны РФ.



Министр сообщил, что ранее субмарину перегнали с Северного флота через каналы в Кронштадт.



«Сейчас предстоит очень большой путь продолжительностью в несколько месяцев для того, чтобы эту многотонную конструкцию перевезти в Кронштадт и поставить её в музей – чтобы она была доступна, чтобы в неё можно было зайти и всё увидеть своими глазами – как жили, служили, ходили в дальние походы советские моряки», - сказал Министр обороны.



Ранее сообщалось, что первую советскую атомную подводную лодку «Ленинский комсомол» начали ремонтировать в Кронштадте.



По данным Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), ремонт продлится до мая 2022 года. Судоремонтникам предстоят работы по расконсервации отсеков, удалению отходов, комплексному обследованию и восстановлению корпуса лодки. Работы будет вести Кронштадтский морской завод.



«Одним из важных этапов подготовки к музеефикации станет монтаж опорных блоков, на которых историческая реликвия будет установлена в качестве экспоната музея Боевой славы в Кронштадте», - сообщила ОСК в середине декабря.



«Ленинский комсомол» - первая советская и третья в мире атомная подлодка.

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