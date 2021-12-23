23.12.2021 (06:30)

Министр обороны вручил ведомственные награды общественникам за активное участие в жизни армии и флота

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил признательность Общественному совету при российском военном ведомстве за работу по укреплению имиджа национальных Вооружённых сил.



«Хочу отметить, что в этом году практически все знаковые мероприятия проходили при вашей действенной поддержке. Признательны за ваш вклад в укрепление имиджа Армии России и повышение доверия к ней со стороны общества», - сказал Министр обороны в среду на заседании Общественного совета при министерстве обороны РФ.



Он вручил ведомственные награды общественникам за активное участие в жизни армии и флота.



Министр поздравил собравшихся 15-летием со дня образования Общественного совета, который был создан 16 ноября 2006 года.





Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице