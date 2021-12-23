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23.12.2021 (06:30)

Министр обороны вручил ведомственные награды общественникам за активное участие в жизни армии и флота

 Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил признательность Общественному совету при российском военном ведомстве за работу по укреплению имиджа национальных Вооружённых сил.

«Хочу отметить, что в этом году практически все знаковые мероприятия проходили при вашей действенной поддержке. Признательны за ваш вклад в укрепление имиджа Армии России и повышение доверия к ней со стороны общества», - сказал Министр обороны в среду на заседании Общественного совета при министерстве обороны РФ.

Он вручил ведомственные награды общественникам за активное участие в жизни армии и флота. 

Министр поздравил собравшихся 15-летием со дня образования Общественного совета, который был создан 16 ноября 2006 года.

 
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Общественный совет
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