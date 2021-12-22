22.12.2021 (10:45)
Новоиспеченные юнармейцы посетили Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение
Вступившие в сентябре этого года в ряды Юнармии школьники младших классов из 47 школы города Пскова, посетили расположение прославленного Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.
Мероприятие было организовано в рамках сотрудничества Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» с командованием гвардейской части Воздушно-десантных войск.
Юных армейцев ознакомили с жилищными и бытовыми условиями, жизнедеятельности десантников и основами несения службы в наряде по роте.
Также для гостей было организовано занятие по военно-медицинской подготовке, в ходе которого, они узнали основы оказания первой медицинской помощи. Так же с ними было проведено занятие по выполнению нормативов по неполной разборке и сборке автомата АК-74М.
В завершении мероприятия сопровождающий группу школьников офицер части рассказал юнармейцам о необходимости стремится к знаниям в школе. Дети пообещали десантникам, что будут хорошо учиться и попросили организовать подобное мероприятия еще раз.