22.12.2021 (10:45)

Новоиспеченные юнармейцы посетили Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение

Вступившие в сентябре этого года в ряды Юнармии школьники младших классов из 47 школы города Пскова, посетили расположение прославленного Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

Мероприятие было организовано в рамках сотрудничества Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» с командованием гвардейской части Воздушно-десантных войск.

Юных армейцев ознакомили с жилищными и бытовыми условиями, жизнедеятельности десантников и основами несения службы в наряде по роте.

Также для гостей было организовано занятие по военно-медицинской подготовке, в ходе которого, они узнали основы оказания первой медицинской помощи. Так же с ними было проведено занятие по выполнению нормативов по неполной разборке и сборке автомата АК-74М.

В завершении мероприятия сопровождающий группу школьников офицер части рассказал юнармейцам о необходимости стремится к знаниям в школе. Дети пообещали десантникам, что будут хорошо учиться и попросили организовать подобное мероприятия еще раз.

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