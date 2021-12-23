23.12.2021 (05:00)

Российские миротворцы подарили новогодние подарки около 1 тыс. детям Нагорного Карабаха



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы подарили новогодние подарки около 1 тыс. детям Нагорного Карабаха

Военнослужащие российского миротворческого контингента совместно с благотворителями провели гуманитарную акцию и поздравили с наступающим Новым годом около 1 тыс. школьников Мардакертского района Нагорного Карабаха, проживающих в близи линии разграничения сторон.

«Российские миротворцы совместно с ассоциацией благотворительных организаций «Мерси» начали проведение новогодних акций для детишек Нагорного Карабаха. Сегодня около тысячи детишек получили подарки, игрушки, конфеты», - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Кудрин.

На территории школы в Мардакертском районе миротворцы вместе с благотворителями передали школьникам младших классов новогодние подарки в виде детских игрушек и наборов конфет.

«Сегодня мы встретили Новый год и большое спасибо вам, потому что наши дети очень обрадовались за ваши подарки и за ваше внимание. Они готовились к этому дню, с нетерпением ждали. Я сейчас представляю, какое у них приподнятое настроение, потому что в прошлом году мы не отмечали Новый год, а вот в этом году уже решили встретить Новый год и с вашей помощью. Большое спасибо вам», - сказала учитель русского языка Алла Мартиросян.

Ранее самолетом военно-транспортной авиации Минобороны России доставили из Москвы в Ереван очередную партию гуманитарного груза для детей Нагорного Карабаха. Гуманитарная помощь весом около 20 тонн была собрана благотворительными организациями и загружена на военный борт на аэродроме Чкаловский в Московской области. Далее груз из Еревана был доставлен миротворцами в Нагорный Карабах.

В праздничные дни российские миротворцы вместе с благотворителями проведут около 70 гуманитарных акций и подарят подарки около 8 тыс. детям из отдаленных районов Нагорного Карабаха вблизи линии разграничения сторон.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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