23.12.2021 (00:00)

Сегодня исполняется 107 лет дальней авиации

Сегодня дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, составной частью Воздушно-космических сил и служит для решения задач на всех стратегических направлениях. На вооружении дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, дальние бомбардировщики Ту-22м3, самолеты-заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолеты различных модификаций.

В течение года экипажи дальней авиации участвовали в совместном стратегическом учении «Запад-2021», совместном российско-узбекском учении, учениях с Северным и Тихоокеанским флотами, а также других мероприятиях боевой подготовки, проводимых под руководством командующего и вышестоящих органов военного управления.

Также в 2021 году экипажи дальней авиации провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе с экипажами Военно-воздушных сил Народной освободительной армии Китая. Особенностью выполнения задачи явилась большая продолжительность полета над водной поверхностью, с пересечением государственной границы и полетом над территорией Китая.

Помимо этого экипажи дальней авиации неоднократно выполняли задачи патрулирования воздушного пространства Республики Беларусь.

В 2021 году план боевой подготовки дальней авиации выполнен на 100 процентов, включая работу по подготовке экипажей на боевое применение и подготовку летного состава на квалификационные разряды.

Справочно:

Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Это первое в мире соединение тяжелых бомбардировщиков создано на основании решения военного совета Российской армии, которое было высочайше утверждено 23 декабря 1914 года.

За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. В воздушных боях ими уничтожено 12 вражеских истребителей. 39 воспитанников эскадры стали Георгиевскими кавалерами.

С началом Великой Отечественной войны экипажи дальнебомбардировочных частей уже в полдень 22 июня 1941 вступили в боевые действия по уничтожению скопления немецко-фашистских войск в районах Сувалки и Прасныш. 23 июня совместно с морскими летчиками они бомбили объекты глубокого тыла фашистов и их союзников в Данциге, Кенигсберге, Варшаве, Кракове, Бухаресте.

За годы войны экипажи дальних бомбардировщиков совершили около 220 тысяч боевых вылетов, сбросили на войска и объекты противника 2 млн. 276 тысяч бомб различного калибра. 312 авиаторов-дальников стали Героями Советского Союза, а 6 удостоены этого звания дважды.

Поступившие на вооружение дальней авиации в 70-80-е годы новые авиационные комплексы Ту-22м, Ту-95мс, Ту-160 подняли на новую высоту роль и место Дальней авиации в общей системе обороны страны.

Сегодня на вооружении дальней авиации стоят модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, дальние бомбардировщики Ту-22м3, самолеты-заправщики Ил-78 и другие типы авиационной техники.

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