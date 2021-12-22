22.12.2021 (23:45)
1 армия ПВО-ПРО (ОсН) завершила прием молодого пополнения
В объединении противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил завершен прием молодого пополнения.
Все прибывшие для провождения военной службы молодые люди прошли начальную военную подготовку и приняли военную присягу.
Мероприятия проходили в торжественной обстановке с выносом государственного флага и исполнением государственного гимна.
Всего в осеннем призыве поступило на военную службу в объединение более 700 новобранцев.
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