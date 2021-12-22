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22.12.2021 (23:45)

1 армия ПВО-ПРО (ОсН) завершила прием молодого пополнения

В объединении противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил завершен прием молодого пополнения.

 Все прибывшие для провождения военной службы молодые люди прошли начальную военную подготовку и приняли военную присягу.

Мероприятия проходили в торжественной обстановке с выносом государственного флага и исполнением государственного гимна.

Всего в осеннем призыве поступило на военную службу в объединение более 700 новобранцев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Воздушно-космические силы (ВКС)
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