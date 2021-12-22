Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.12.2021 (21:30)

В Москве состоялось расширенное заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск

В Москве под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова состоялось расширенное заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск.

В мероприятии приняли участие представители центральных органов военного управления, заместители командующих военными округами, начальники вузов и учебных центров, офицеры Главного командования Сухопутных войск.

В преддверии начала мероприятия для участников Военного совета была развернута вставочная экспозиция, посвященная современным вариантам боевой экипировки военнослужащих Сухопутных войск и образцам стрелкового вооружения.

Заседание Военного совета традиционно началось с прослушивания Гимна Сухопутных войск. После чего с докладом выступил  начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Василий Тонкошкуров, который подвел итоги деятельности в 2021 году и довел задачи на 2022 год.

Подробный анализ и результаты боевой подготовки Сухопутных войск, Армейских состязаний и Международных конкурсов «Арми-2021» провел заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников. Также им были доведены основные задачи по боевой подготовке на следующий год.

Кроме того, с докладом о состоянии порядка и воинской дисциплины в Сухопутных войсках в 2021 году выступил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по военно-политической работе полковник Игорь Сиваков.

В заключении главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков провел церемонию награждения государственными и ведомственными наградами личного состава, кубками и вымпелами командиров лучших соединений и воинских частей Сухопутных войск по итогам 2021 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Курсанты и военнослужащие по призыву перед Новым годом изготовили снежные фигуры около училища и детского сада
В Москве прошло мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского
В Михайловской военной артиллерийской академии организованы выставки, посвященные памятным датам
Юнармейцы отряда имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко стали кадетами

Метки:
Сухопутные войска , Главное командование Сухопутных войск
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false