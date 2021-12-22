22.12.2021 (21:30)
В Москве состоялось расширенное заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск
В Москве под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова состоялось расширенное заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск.
В мероприятии приняли участие представители центральных органов военного управления, заместители командующих военными округами, начальники вузов и учебных центров, офицеры Главного командования Сухопутных войск.
В преддверии начала мероприятия для участников Военного совета была развернута вставочная экспозиция, посвященная современным вариантам боевой экипировки военнослужащих Сухопутных войск и образцам стрелкового вооружения.
Заседание Военного совета традиционно началось с прослушивания Гимна Сухопутных войск. После чего с докладом выступил начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Василий Тонкошкуров, который подвел итоги деятельности в 2021 году и довел задачи на 2022 год.
Подробный анализ и результаты боевой подготовки Сухопутных войск, Армейских состязаний и Международных конкурсов «Арми-2021» провел заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников. Также им были доведены основные задачи по боевой подготовке на следующий год.
Кроме того, с докладом о состоянии порядка и воинской дисциплины в Сухопутных войсках в 2021 году выступил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по военно-политической работе полковник Игорь Сиваков.
В заключении главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков провел церемонию награждения государственными и ведомственными наградами личного состава, кубками и вымпелами командиров лучших соединений и воинских частей Сухопутных войск по итогам 2021 года.