22.12.2021 (21:30)

В Москве состоялось расширенное заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск

В Москве под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова состоялось расширенное заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск.

В мероприятии приняли участие представители центральных органов военного управления, заместители командующих военными округами, начальники вузов и учебных центров, офицеры Главного командования Сухопутных войск.

В преддверии начала мероприятия для участников Военного совета была развернута вставочная экспозиция, посвященная современным вариантам боевой экипировки военнослужащих Сухопутных войск и образцам стрелкового вооружения.

Заседание Военного совета традиционно началось с прослушивания Гимна Сухопутных войск. После чего с докладом выступил начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Василий Тонкошкуров, который подвел итоги деятельности в 2021 году и довел задачи на 2022 год.

Подробный анализ и результаты боевой подготовки Сухопутных войск, Армейских состязаний и Международных конкурсов «Арми-2021» провел заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников. Также им были доведены основные задачи по боевой подготовке на следующий год.

Кроме того, с докладом о состоянии порядка и воинской дисциплины в Сухопутных войсках в 2021 году выступил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по военно-политической работе полковник Игорь Сиваков.

В заключении главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков провел церемонию награждения государственными и ведомственными наградами личного состава, кубками и вымпелами командиров лучших соединений и воинских частей Сухопутных войск по итогам 2021 года.

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