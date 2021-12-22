22.12.2021 (09:30)

Сегодня Гидрометеорологической службе Вооруженных Сил Российской Федерации исполняется 106 лет

В России инициатором создания системы метеорологического обеспечения войск и сил флота явился действительный тайный советник, академик Петербургской Академии наук, профессор, директор Главной физической обсерватории князь Б.Б. Голицын. В его памятной записке руководству военного ведомства от 15.10.1915 г. «Проект организации военной метеорологии» изложены предложения по организации военно-метеорологической службы действующей армии. К памятной записке была приложена «Схема сношений оперативными депешами между местными военно-метеорологическими организациями и Центральным Управлением Военной Метеорологии». В целях удовлетворения практической потребности в метеорологическом обеспечении операций (боевых действий) Военным советом 10 декабря 1915 г. вводится в действие Положение о Главном военно-метеорологическом управлении (ГВМУ), утвержденное царем Николаем II 22 декабря 1915 г.

За успешное метеорологическое обеспечение боевых действий в годы Первой Мировой войны метеоспециалисты ГВМУ неоднократно награждались орденами.

Приказом Министра обороны РФ № 403 22 декабря 1915 г. установлено как дата проведения годового праздника органа управления Гидрометеорологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации (ГМС ВС РФ).

Приказом Наркомвоендел от 16.03.1918 г. № 214 Главное Военно- Метеорологическое Управление передано из Инспекции Авиации в Наркомвоендел.

В 1934 г. организовано Главное управление гидрометеорологической службы СССР при СНК СССР. В его состав включен отдел обороны.

Приказом НКО СССР от 17.07.1941 г. № 231/637 образовано Главное управление Гидрометеорологической службы Красной Армии с возложением на него задач организации гидрометеорологического обеспечения войск и сил флота.

В ходе Второй мировой войны специалистами Службы был приобретен большой опыт гидрометеорологического обеспечения стратегических и оперативных операций.

Успешно решая задачи гидрометеорологического обеспечения мероприятий оперативной и боевой подготовки войск, боевого дежурства и боевой службы, специалисты гидрометеорологических воинских частей и подразделений вносят достойный вклад в укрепление обороноспособности страны.

В Великой Отечественной войне военные гидрометеорологи всегда с высоким качеством обеспечивали ведение операций и боевых действий и тысячи военных метеорологов за проявленное мужество и образцовое выполнение заданий командования были удостоены высоких наград Родины.

В 70-80 году XX века в Генеральном штабе ВС СССР функционировало в составе ГОУ ГШ направление гидрометеорологического обеспечения

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 29 ноября 1994 г. № 399 была воссоздана Гидрометеорологическая служба Вооруженных Сил Российской Федерации, как центральный орган военного управления гидрометеорологического и геофизического обеспечения войск и сил флота.

Гидрометеорологическая служба Вооруженных Сил Российской Федерации Предназначена для организации гидрометеорологического и геофизического обеспечения войск и сил флота и проведения единой военно­технической политики в области гидрометеорологического и геофизического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Возглавляет Гидрометеорологическую службу Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Владимир Удриш.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице