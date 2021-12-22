22.12.2021 (23:30)

Филиал ЦВММ «Кронштадтская крепость» представил культурный проект «Рождественское чудо»

В Итальянском дворце Кронштадта, входящем в состав филиала Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Кронштадтская крепость», прошло сразу два мероприятия: открытие выставки «Рождественское чудо» и концерт барочной музыки.

Новогодние праздники – пора чудес. Именно в это время в выставочных залах Итальянского дворца открывается масштабный культурный проект «Рождественское чудо», включающий выставку картин современных петербургских художников и цикл концертов, объединенных общей темой светлого зимнего праздника.

Культурный проект «Рождественское чудо» интересен совмещением в одном пространстве двух направлений в искусстве. Сочетание картин в разных стилях и жанрах, от традиционных форм до актуальных тенденций, от простых пейзажей до философских концептов; сочетание живописи – виртуального разговора со зрителем, и музыки: разговора актуального.

Безмолвная краска и не имеющий цвета и формы звук. Вечная классика и живая современность. Но, какими бы разными ни были составляющие проекта, их объединяет общее ощущение праздника, чистой радости, великого таинства круговорота времени и жизни.

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