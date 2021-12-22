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22.12.2021 (23:15)

Доля современных образцов вооружения подразделений охраны и разведки РВСН в 2021 году значительно увеличилась

Доля современных образцов вооружения подразделений охраны и разведки Ракетных войск стратегического назначения в 2021 году значительно увеличилась, что позволило обеспечить повышение защищенности военных объектов, а также добавить возможности своевременного обнаружения диверсионно-разведывательных формирований на маршрутах боевого патрулирования ракетных комплексов.

В соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) для охраны и разведки маршрутов боевого патрулирования ракетного комплекса «Ярс» в плановом порядке поступают боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М». Они поступят во все соединения, переоснащаемые на современный ПГРК «Ярс».

Боевая машина предназначена для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Уникальность БПДМ «Тайфун-М» заключается в её оснащении самыми современными комплексами разведывательных средств, а также беспилотным летательным аппаратом позволяющим обнаружить и вести наблюдение за ДРФ условного противника на различных расстояниях.

Дальнейшее поступление в войска БПДМ «Тайфун-М» спланированы с учетом перевооружения РВСН на современный ракетный комплекс «Ярс».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Перевооружение
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